Una voragine si apre in via Milazzo, pesanti i disagi per gli automobilisti. Interventi in corso

Una voragine si è aperta sull’asfalto in via Milazzo a Latina. E’ accaduto questa mattina, giovedì 7 novembre, nei pressi dell’incrocio con via Pionieri della Bonifica.

Una vettura, una Fiat Uno Bianca, in transito è finita nella buca rimanendo incastrata. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente. Ma pesanti sono stati i disagi per gli automobilisti. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso la strada ed interdetto il traffico.

Dalle prime ipotesi sembra che la voragine si sia aperta a causa di un guasto alla rete idrica. Sul posto sono ora giunti i tecnici per gli interventi di riparazione e sistemazione della strada.