Zanzara tigre: da Regione Lazio corso formativo per monitoraggio nelle aree urbane

Un corso formativo sulle attività di monitoraggio in aree urbane nei confronti della zanzara tigre è stato organizzato dalla Regione Lazio al fine di individuare unità di personale formate e specializzate

La formazione sarà dedicata al personale delle Asl, ma anche a quello dei Comuni di Roma Capitale, Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. “L’obiettivo - spiegano dalla Regione - è quello di creare una Rete di personale altamente qualificato e formato che, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) e seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sia in grado di intervenire prontamente applicando il Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare”.

Il corso di formazione si terrà il 18 e 19 giugno presso l’IZSLT e avrà una componente teorica ed una parte pratica finalizzata quest’ultima all’acquisizione delle competenze per il corretto posizionamento e la gestione delle più comuni trappole utilizzate per il monitoraggio della zanzara tigre in ambiente urbano.

“Auspico una buona partecipazione al corso – commenta l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato –. I casi di Chikungunya verificatisi l’anno scorso hanno evidenziato l’importanza di una corretta opera di prevenzione e disinfestazione per questo abbiamo pensato fosse utile aumentare le competenze del personale nelle Asl che svolgono l’attività di sorveglianza entomologica e soprattutto per il personale nei Comuni che realizzano materialmente le disinfestazioni”.