“Divertimento sicuro”: il progetto condiviso per la valorizzazione della zona pub di Latina

“Divertimento sicuro” nella zona dei pub. Sarà presentato ai cittadini martedì 17 dicembre nel corso di un incontro al Circolo Cittadino - dalle 17 - il progetto di messa in sicurezza e valorizzazione della zona pub. Il progetto è il frutto di un percorso condiviso, tra gli altri, con rappresentanze di residenti delle zone interessate e di gestori dei locali commerciali con il coinvolgimento anche del Forum Giovani.

Consiste nell’installazione dei dissuasori sugli accessi di via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti con lavori di circa 300 mila euro che inizieranno a gennaio, la cui gara è stata aggiudicata il 13 Novembre scorso.

L’incontro, spiegano dal Comune di Latina, è stato pensato "per illustrare il progetto e la proposta di regolamentazione della viabilità che conseguirà alla sua realizzazione ma anche a presentare un questionario che verrà somministrato in date prestabilite ai fruitori della zona e, successivamente, via web attraverso i canali telematici del Comune di Latina. Servirà a raccogliere proposte di modifica e integrazione ovvero suggerimenti per rendere più fruibile la zona nel rispetto delle varie esigenze che nel quartiere sono da tenere in considerazione, in primis quella della sicurezza ma anche dell'accessibilità e del decoro".

Soddisfazione viene espressa dalla vice sindaco e assessora alle Sicurezza, Maria Paola Briganti: «Vogliamo continuare sulla strada del percorso partecipato, continuando a raccogliere le istanze dei residenti, degli esercenti e dei fruitori. Servirà a predisporre, in coerenza con le indicazioni fornite dalle altre istituzioni che si occupano di sicurezza sul territorio, la regolamentazione della convivenza di uno dei quartieri nevralgici della vita della città. Si tratta anche di definire un modello di partecipazione e di risoluzione dei conflitti che può essere replicato, ovviamente con tutte le differenze del caso, in altre zone della città stessa».