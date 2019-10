Bassiano punta sul turismo giovanile: il progetto del Comune finanziato dalla Regione

Finanziato dalla Regione Lazio il progetto da 320.000 euro “Bassiano 4.0 – 10 Leader per la Gestione Ostello Ex Caserma Punto di Posta”. Il Comune del centro lepino si è aggiudicato i fondi nell’ambito del bando “Itinerario Giovani” a sostegno della creazione, del potenziamento e dell’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile.

Il progetto presentato dall’Amministrazione prevede la valorizzazione del sito per farlo divenire il luogo ricettivo per eccellenza per tutti i turisti che vogliano riscoprire e vivere la provincia pontina e le meraviglie dei Monti Lepini. “L’obiettivo generale del progetto - viene spiegato - è potenziare e consolidare il Comune di Bassiano come punto di interscambio turistico-culturale, approfittando della visibilità europea che ormai dopo i riconoscimenti europei ottenuti, il Comune possiede, cercando di incrementare la mobilità turistica nazionale ed internazionale grazie alle attività organizzate dall’amministrazione in collaborazione con delle associazioni giovanili per una maggiore inclusione di prospettive e proposte tematiche”.

“Questa Amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando ‘Itineriario Giovani’ per creare e potenziare un sostegno per la crescita sociale ed economica dei giovani attraverso l’individuazione di un centro di sosta, da intendersi come uno spazio fisico destinato allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, formative, turistiche, sociali e agricole), al fine di offrire una vasta gamma di possibilità di crescita per tutti i giovani turisti - interviene la giovane consigliera Giorgia Avvisati -. Con mia grande soddisfazione la richiesta elaborata dai nostri uffici che si compongono da personale apprezzato da tutta la provincia, è rientrata tra i migliori 21 progetti della Regione ottenendo il finanziamento creando così una importante occasione per il coinvolgimento fattivo ed organizzativo dell’intera comunità per la creazione di nuovi sbocchi lavorativi”

Il progetto che presto vedrà la programmazione di incontri aperti alla popolazione dove si potrà, con un’ampia partecipazione organizzare e sviluppare il progetto “Bassiano 4.0 – 10 Leader per la Gestione Ostello Ex Caserma Punto di Posta” risultato tra i migliori 21 dell’intera regione.