“Premio Impresa Italia”: il Comune di Bassiano in nomination tra le eccellenze del Paese

Comune di Bassiano in nomination per il “Premio Impresa Italia - Eccellenze Italiane 2019”. La candidatura arriva grazie ai riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni.

Il “Premio Impresa Italia” nasce con l’obiettivo di dare merito alle Eccellenze Italiane, fatte di professionisti, aziende, imprenditori e prodotti a cui è giusto riconoscere il successo per la propria storia fatta di passione, impegno e qualità. E’ rivolto, quindi a tutte quelle realtà imprenditoriali e professionali che fanno propri ai valori del Made in Italy operando sia sui mercati Italiani che in quelli Esteri.

Il riconoscimento consiste nella consegna di un manufatto con il Logo del Premio “Eccellenze Italiane” denominato “Stele delle Eccellenze” e di una pergamena, con il nome dell’azienda o del professionista contenente motivazioni del conferimento.

Per l’edizione 2019 è stato inserito nelle nomination delle Eccellenze Italiane anche il Comune di Bassiano in virtù dei numerosi riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni come il Premio del Consiglio d’Europa – Targa d’Onore per le attività di promozione europea, l’assegnazione della Bandiera Arancione Touring Club per il turismo, il riconoscimento dell’eccellenza “Prosciutto di Bassiano” presso l’EXPO di Milano

“La premiazione avverrà l’11 ottobre in un evento di beneficienza, e noi come Comune di Bassiano puntiamo al riconoscimento ufficiale - ha detto il sindaco Domenico Guidi -. Ci siamo impegnati da sempre per promuovere le nostre eccellenze ed il nostro paese come eccellenza in Europa, e questa nomination è riconoscimento per l’intera collettività bassianese”.