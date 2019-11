“Career Day”: le imprese pontine incontrano gli studenti universitari

Sono state oltre venti le aziende aziende associate ad Unindustria che nella giornata di ieri hanno preso parte all’evento “Career Day”. L’iniziativa si è tenuta nella facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Latina e ha come scopo principale quello di far incontrare le imprese con i giovani che si apprestano a completare il corso di studi. Hanno partecipato oltre cento laureati e laureandi delle facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale, Ingegneria dell’Informazione e della facoltà di Economia.

“L’obiettivo è quello di agevolare la reciproca conoscenza tra le aziende e i giovani – ha dichiarato il Presidente di Unindustria Aprilia Pierpaolo Pontecorvo - in modo tale da mettere in contatto la domanda di lavoro con la potenziale offerta. Si tratta di una nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra Unindustria e l’Università “La Sapienza” perché è importante che imprese e scuole dialoghino affinché i gli studenti possano entrare più agevolmente in contatto con il mondo del lavoro”.

L’iniziativa, che è conseguente a quanto già realizzato mesi fa ad Aprilia con gli Istituti Tecnico superiori, rappresenta una “grande opportunità per creare un ponte tra i giovani e le realtà aziendali che compongono il tessuto territoriale della provincia di Latina. Il ‘Career Day’ , infatti, non solo costituisce un avvicinamento concreto e costruttivo tra il mondo dei giovani e quello delle aziende, ma permette anche alle imprese di presentarsi ad un pubblico stimolante come quello degli studenti universitari.

Tra le aziende che hanno aderito: Abbott Srl, Findus, Cesare Fiorucci Spa, Exaltech Srl, Ge.S.A. Srl, Gi Group Spa, Hays, Intervet Productions Srl, Intervet Productions Srl, Jobsmart , Lanxess Solutions, Taly Srl, Led Spa, Mappi International Srl, Mistertemp' Srl, Ondulit Italiana Spa, Pragma Etimos, Resi Informatica Spa, Slim Aluminium S.P.A., Stim Srl, Tempor Spa Agenzia Per Il Lavoro, Tesys Spa, Titauri Societa' Consortile A.R.L.