Cisterna si prepara al mese “più caldo” dell’estate: “Pronti ad accogliere i turisti”

Cisterna si prepara a vivere il mese più “caldo” dell’estate. Con l’arrivo di agosto, infatti, entrano nel vivo le iniziative e gli eventi che richiamano in città tante persone e tanti turisti. Oltre agli intrattenimenti organizzati dall’associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune, un importante ruolo di supporto all’attrazione di visitatori lo svolgono gli esercizi commerciali in sede fissa e ambulanti che animano e vivacizzano le vie e piazze della città.

“Un’importante opportunità per recuperare quei momenti di stasi delle vendite che si registrano in altri periodi dell’anno ma anche di servizi e svago per chi sceglie di trascorrere una o più serate nella ‘città dei butteri’” commentano dall’Amministrazione.

“Abbiamo lavorato – spiega l’assessore al Commercio, Claudio Papacci – per garantire un mese di shopping in sicurezza e tranquillità a chi verrà a trovarci. Ma abbiamo anche lavorato molto per consentire agli operatori del commercio di poter svolgere al meglio e con serenità la propria attività. Per questo faccio appello a tutti loro, sia in sede fissa che ambulanti, affinché rispettino le regole e garantiscano la massima apertura degli esercizi, e in questo mese chiunque sappia che a Cisterna c’è un centro commerciale naturale sicuro e ricco di attrattive dove trascorrere piacevoli ore in compagnia e cordialità.

Ringrazio l’amministrazione comunale, l’associazione Pro Loco, gli uffici comunali e rivolgo ai nostri commercianti l’augurio di un’estate ricca di lavoro e di soddisfazioni”.