Cisterna, eccellenze pontine in vetrina per la tradizionale Fiera dell’Ascensione

Eccellenze pontine in ventina a Cisterna nel fine settimana nel corso della tradizionale Fiera dell’Ascensione. La storica manifestazione promossa dal Comune e richiama la transumanza, l’ascesa dei pastori e delle greggi verso le alture circostanti la pianura pontina, alla ricerca di pascoli più rigogliosi, si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno.

All’evento parteciperanno anche Coldiretti Latina e la Fondazione Campagna Amica che hanno allestito stand in via Giosuè Carducci, nel piazzale adiacente al Palazzo comunale. Per i visitatori, a partire dalle 16 di sabato 1 giugno, ci sarà quindi la possibilità di assaggiare prodotti locali, a km zero e di origine italiana garantita e soddisfare tutte le curiosità parlando direttamente con i produttori. Tra le numerose iniziative organizzate per l’occasione anche un’ampia esposizione di mezzi agricoli d’epoca.

“E’ un appuntamento di grande tradizione che attira ogni anno migliaia di persone. La Fiera dell’Ascensione è seguita a ottobre dalla Fiera della Ricalata che celebra il ritorno dei pastori nelle piane cisternesi – spiegano Denis Carnello e Pietro Greco, presidente e direttore di Coldiretti Latina –. Si tratta anche di un’occasione per supportare i produttori locali che, nella zona tra Aprilia e Cisterna di Latina, a metà maggio, hanno avuto danni ingenti a causa di una grandinata record che ha distrutto strutture e piantagioni a cielo aperto”.