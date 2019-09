Cisterna e Sermoneta regine del turismo: con “Le vide dei Caetani” alla Fiera di Rimini

Sono pronti a salire alla ribalta internazionale i Comuni di Cisterna e Sermoneta, la Fondazione Roffredo Caetani e la Pro Loco di Cisterna, che dal 9 all’11 ottobre prossimi prenderanno parte alla fiera di Rimini TTG Travel Experience. Si tratta di uno degli appuntamenti di maggior prestigio a livello mondiale destinato agli operatori del settore turistico che vede la partecipazione tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio.

Sermoneta e Cisterna saranno presenti con un proprio stand per promuovere, attraverso incontri già programmati con importanti tour operator esteri, un percorso che avrà come filo conduttore “le vie dei Caetani”. L’obiettivo è quello di creare e promuovere nuovi percorsi turistico-culturali, oltre alla valorizzazione di quelli già esistenti: giardino di Ninfa, borgo e castello di Sermoneta, palazzo Caetani di Cisterna.

La TTG Travel Experience è il fondamentale punto di riferimento per l’industria turistica Italiana, che vuole incontrare i buyer del mercato internazionale. Una piazza d’incontro tra domanda ed offerta per pianificare la commercializzazione del prodotto “Sermoneta-Cisterna” sui mercati mondiali e siglare accordi con i più importanti organizzatori di viaggi.

“La finalità della partecipazione alla Fiera TTG Travel Experience è quella di aprire i nostri territori a nuovi mercati, specialmente esteri, per attrarre turismo e destagionalizzarlo - spiegano il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e quello di Cisterna Mauro Carturan -: rendere i nostri territori una meta continua e costante di visitatori in ogni periodo dell’anno, da abbinare alla più blasonata Roma. A giovarne sarà non solo il prestigio delle nostre città, ma anche le attività commerciali legate al turismo come ristoranti, strutture ricettive esercizi al dettaglio. Con la partecipazione alla Fiera gettiamo le basi per collaborazioni con i grandi network turistici”.

