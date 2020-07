Commercio ambulante e mercati, rilancio dopo la crisi per il coronavirus: l'incontro

E’ in programma per lunedì 20 luglio l’incontro promosso dall’Ana di Latina e dall’Ana provinciale per discutere dei mercati nella nuova fase imposta dalle misure restrittive del coronavirus e dalla nuova Legge Regionale “Testo Unico del Commercio” del novembre scorso. Sono stati invitati a partecipare l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, il presidente della Commissione Welfare, Emanuele Di Russo e quello della Commissione Commercio, Marco Cappuccio.

“L’incontro - spiega Ana attraverso una nota - scaturisce dalla necessità di porre in essere le giuste iniziative di rilancio del comparto degli ambulanti a Latina dopo l’emergenza del coronavirus che ha inflitto un colpo durissimo all’intero settore”.

“I mercati di Latina, ed in particolare quello del martedì, abbisognano di iniziative che ne garantiscano la ripresa per recuperare il ruolo trainante nel panorama dei mercati della Provincia di Latina e della intera Regione Lazio. Fondamentale è la sua qualificazione ed il potenziamento di servizi per migliorare la sua fruibilità e per mettere in condizione gli utenti di fare gli acquisti in condizioni migliori di oggi. Altri mercati, come quello del sabato nella Q5, abbisognano di una stabilizzazione per dare certezza agli operatori dopo la fase di cattiva gestione posta in essere da altri soggetti.

Tutto ciò - prosegue Ana - può essere sicuramente superato mettendo in atto quanto previsto dal “Testo Unico del Commercio” della Regione Lazio e dal altre attività di sostegno che il Comune di Latina potrà adottare per aiutare gli operatori a superare la crisi. Tra queste vi è sicuramente lo sgravio della Tosap nell’anno 2020, dopo la decisione del Governo già prevista nel cosiddetto Decreto Rilancio, che Ana giudica insufficiente sia verso le necessità dei Comuni, sia verso gli ambulanti”.

L’incontro alle 17,30 presso la Sala Conferenze del Park Hotel; porterà i saluti il presidente nazionale Ana, Ivano Zonetti, e trarrà le conclusioni il segretario nazionale Ana, Marrigo Rosato.