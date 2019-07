Nasce “Con Ponza”, il nuovo consorzio di imprese dell’isola

Dopo “Le Vie di Circe”, costituitosi poche settimane fa a San Felice Circeo, nasce anche sull’isola di Ponza il nuovo consorzio di imprese denominato “Con Ponza”. Voluto fortemente da Confcommercio Lazio Sud Ponza e dal suo presidente Giovanni Mastropietro, ritenendolo un punto cardine della promozione e valorizzazione del territorio, al progetto hanno aderito in questa fase iniziale 15 aziende.

“Con Ponza”, è stato tenuto a battesimo presso la sala consiliare del Comune di Ponza, alla presenza del notaio Luigi Bartolomeo, a cui va il ringraziamento di tutta Confcommercio Lazio Sud. Presenti alla cerimonia di costituzione il presidente di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora, il direttore generale Salvatore Di Cecca affiancato dalla struttura tecnica del CAT Confcommercio e il Presidente Confcommercio Ponza Giovanni Mastropietro. Fanno parte del consiglio direttivo del neo costituito consorzio: Luigi Tagliamonte, Domenico Scotti e Francesco Ambrosino a cui ne è stata affidata la Presidenza.

Con la nascita di questa nuova realtà, Confcommercio Lazio Sud in sinergia con le imprese che hanno scelto di farne parte, punta allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione delle bellezze naturali e del patrimonio culturale storico ed enogastronomico dell’isola, finalizzato ad attrarre turismo per tutto l’anno.

“Dopo la costituzione, in ordine di tempo, del Consorzio a San Felice Circeo, Confcommercio arriva anche a Ponza dove ha trovato la disponibilità in questa fase di start-up di quindici aziende pronte a mettersi a disposizione e a lavorare per un unico obiettivo: il rilancio dell’economia dell’isola” dichiara il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora. “Sono contento, un altro importane tassello che andiamo ad aggiungere al lavoro che quotidianamente svolgiamo per il territorio e le sue imprese. Al neo eletto Presidente Ambrosino e al Consiglio direttivo auguro buon lavoro”.

"Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il presidente Confcommercio Ponza Giovanni Mastropietro - del risultato raggiunto. Con la nascita del Consorzio d'imprese mettiamo le basi per un percorso comune che porterà le diverse realtà che hanno aderito al progetto a lavorare in sinergia per il rilancio economico e turistico dell'isola. Avanti così la strada è quella giusta".

Il direttore generale Salvatore Di Cecca: “E’ un’opportunità per Ponza e le imprese che hanno risposto al nostro invito di costituirsi in un Consorzio. Un’occasione che assolutamente andava colta nell’ottica di quel lavoro iniziato circa un anno e mezzo fa con la Costituzione delle Reti d’Impresa che ha al centro del proprio impegno solo il rilancio del territorio”.

"Oggi per Ponza è una giornata importante che va ricordata e raccontata - ha dichiarato il neo eletto presidente del Consorzio Francesco Ambrosino -. Ho creduto subito in questa iniziativa convinto che lavorando in piena sintonia e per un unico obiettivo i risultati prima o poi arrivano. Ponza merita molto di più di quanto oggi riesce a offrire”.