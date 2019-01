Coop, ridimensionato il negozio di Aprilia 2: dimezzata l'area di vendita. Al via i lavori

Ristrutturazione in vista per l’Ipercoop del centro commerciale Aprilia 2: da lunedì 14 gennaio nel punto vendita di via Riserva Nuova sarà interessato da una serie di lavori che verranno effettuati a negozio chiuso e proseguiranno per alcuni mesi.

Come spiega la Distribuzione Centro Sud, la società che gestisce il negozio, gli interventi porteranno a una diminuzione della superficie di vendita, che passerà da 6 mila a 2.500 metri quadrati. La riapertura è prevista entro l’inizio dell’estate.

“Distribuzione Centro Sud - si legge in una nota - rimarrà quindi presente in città, con una struttura più adeguata alle necessità del territorio. Nel dettaglio, il nuovo punto vendita vedrà una riduzione dell’offerta dei reparti non alimentari (che manterranno una proposta essenziale di cancelleria, giocattolo, tessile casa, intimi, telefonia); l’eliminazione del banco pesce, dell’ottica, della gioielleria; e una razionalizzazione delle aree dei prodotti confezionati, della parafarmacia e delle casse”.

La decisione di ridurre la superficie del punto vendita, condivisa con la proprietà del centro commerciale, è legata “a difficoltà strutturali del negozio, che – nonostante gli investimenti effettuati negli ultimi anni – continua a registrare risultati in perdita”.

Anche il personale dovrà essere ripensato in base ai nuovi servizi del punto vendita, che necessiterà di un organico di circa la metà degli attuali 130 addetti: “per i lavoratori del negozio - conclude la Distribuzione Centro Sud - saranno individuate le migliori soluzioni, in accordo con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di tutelare e mantenere l’occupazione”.