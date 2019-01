Vertenza Corden Pharma, Uil: "Decisivo l'incontro in Regione del 17 gennaio"

Sulla vertenza Corden Pharma interviene il segretario provinciale della Uil Luigi Garulo, insieme a Luig Cavallo, della Uiltec Latina, attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindacato.

"Siamo al fianco dei lavoratori Corden - ha detto Garullo - e ci vogliamo rivolgere a tutti i cittadini affinché tutti siano accanto ai lavoratori che stanno vivendo questo dramma".

"Da molte settimane stiamo lavorando su questo fronte - ha spiegato Luigi Cavallo - E' una delle vertenze più difficili che io mi sia trovato ad affrontare. C'è un concordato fallimentare in corso, un tavolo ministeriale aperto e un confronto in Regione". Ieri, 10 gennaio, una nuova assemblea dei lavoratori. I sindacati continuano a cercare la trattativa con l'azienda e c'è attesa per un nuovo incontro fissato in Regione il prossimo 17 gennaio. Si tratta di un incontro decisivo, perché ormai stanno per scadere i termini per la procedura di mobilità.