Vertenza Corden Pharma: nuovo incontro tra Comune, Provincia e sigle sindacali

Un incontro è in programma domani, 29 novembre, tra amministrazione comunale di Sermoneta, Provincia e sigle sindacali sulla vertenza legata alla Corden Pharma, che è stata al centro del consiglio comunale convocato il 27 novembre.

"Una vertenza così delicata e complessa quale quella di Corden Pharma - hanno dichiarato il sindaco Giuseppina Giovannoli e il presidente del Consiglio Antonio Di Lenola - richiede prima di tutto rispetto, conoscenza reale della situazione, senso di responsabilità e massima convergenza delle forze politiche. Un rispetto che dobbiamo alle 125 unità lavorative che rischiano di perdere il posto di lavoro, evitando diatribe politiche". Nell'ultima assise comunale si è fatto dunque il punto della situazione sullo stato della crisi, il futuro dei lavoratori in cassa integrazione e le azioni del Comune di Sermoneta. "L’amministrazione comunale - spiega sindaco e presidente del Consiglio - sta seguendo con attenzione e in stretto contatto con le sigle sindacali una fase delicatissima di concordato fallimentare il cui esito si conoscerà solo nei prossimi mesi, e l’avvio di riduzione di personale che rappresenta l’epilogo dell’accordo firmato presso il Ministero dello Sviluppo economico il 21 gennaio scorso".

I sindacati sono stati convocati per la giornata di domani, venerdì 29 novembre, alle 12, presso il Comune di Sermoneta, affinché illustrino all’amministrazione, ai capigruppo e al presidente della Provincia di Latina, l’esito dell’incontro con Corden Pharma presso Unindustria Latina. "In quella sede saranno concordate le nuove azioni da intraprendere: con il presidente della Provincia di Latina abbiamo già valutato la possibilità di richiedere l’istituzione di un tavolo con la Regione Lazio per far riconoscere dal Ministero dello Sviluppo economico questo territorio come “Area di Crisi Industriale Complessa”. Sarebbe il primo, peraltro, nella provincia di Latina. In questa fase – concludono Giovannoli e Di Lenola – serve fare rete e rimanere uniti: lo dobbiamo ai lavoratori e più in generale all’intero comparto produttivo, dobbiamo dimostrare maturità e compattezza".