“La crisi non va in vacanza”: flash mob di Fratelli d’Italia davanti la Corden Pharma

Flash mob di Fratelli d’Italia davanti la Corden Pharma a Sermoneta. L’appuntamento martedì 6 agosto alle 14.30. “La crisi non va in vacanza”, è il titolo della manifestazione aperta a lavoratori e sindacati, a cui prenderà parte il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Latina e una delegazione provinciale del partito.

“Corden Pharma è ripiombata nuovamente nella crisi, dopo che i vertici hanno annunciato ai sindacati il rischio di dover procedere con licenziamenti collettivi nonostante gli accordi sottoscritti a gennaio 2019 al Ministero dello Sviluppo Economico che prevedevano cassa integrazione straordinaria per un anno e riduzione degli stipendi in attesa del rilancio e di nuovi investimenti annunciati nella procedura di concordato” spiegano da FdI.

“Fratelli d’Italia scende in piazza contemporaneamente in tutta Italia davanti alle aziende che hanno aperto un tavolo di crisi presso il Mise - spiega il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini -. A Latina abbiamo scelto Corden Pharma perché è un caso emblematico. Sei mesi dopo la firma di accordi al Ministero, la dirigenza non ha escluso nuovi licenziamenti di massa. La realtà di Corden Pharma purtroppo è comune a fin troppe aziende in Italia. Si contano infatti ben 200 tavoli di crisi di imprese medio grandi, per una stima di 300 mila lavoratori a rischio, 600 mila conteggiando anche l’indotto. Ma il governo piuttosto che proporre soluzioni di rilancio per imprese e economia, preferisce evidentemente procedere verso i licenziamenti e l’assegnazione del reddito di cittadinanza”.

“Fratelli d’Italia ritiene che questa politica assistenzialista sia il più grande errore che si possa fare per le casse dello Stato e per il destino di tanti lavoratori - continua il senatore Calandrini -. Servono politiche attive che possano rilanciare gli investimenti imprenditoriali e salvaguardare il tessuto produttivo. Fratelli d’Italia ha le idee chiare: pretendiamo il commissariamento del Ministro Di Maio, che si è dimostrato inadeguato nel gestire le crisi industriali, vogliamo il coinvolgimento di parlamentari del territorio e rappresentanti delle associazioni economiche locali nei tavoli di crisi, e infine abbiamo proposto la creazione di un 'pronto soccorso aziendale', un coordinamento tra Mise, Regione, Associazioni di impresa e Sindacati per gestire le crisi".

"A settembre - conclude Nicola Calandrini - Fratelli d'Italia presenterà un progetto organico di riforme e interventi di politica industriale destinato alle forze sociali e produttive, che depositeremo in Parlamento prima della sessione di Bilancio”.