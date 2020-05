LatinaToday aiuta il commercio locale: i numeri dell’iniziativa dopo il primo mese

È passato poco più di un mese da quando LatinaToday ha lanciato un’iniziativa di promozione delle aziende locali, negozi e piccole imprese che effettuano consegne a domicilio e asporto in questo difficile periodo di lockdown dovuto all’epidemia di Coronavirus. Si possono tirare le prime somme e constatare l’utilità dell’iniziativa per gli utenti che hanno approfittato dei servizi e per i commercianti che hanno aderito.

I numeri

Le aziende presenti nel sistema sono per ora 20 per lo più situate a Latina città, ma nel giro di un mese hanno generato un traffico di oltre 5800 visite con una buona percentuale di contatti alle aziende: circa 100 chiamate. L’articolo di lancio dell’iniziativa ha superato le 1100 visite.

Le categorie più cercate

Nella fase 1 dell’epidemia tantissimi negozi di beni non di prima necessità sono rimasti chiusi, dunque le tipologie di esercizi commerciali più cercate e le schede più consultate sono state sicuramente quelle dei grandi supermercati, dei servizi di consegna a domicilio di frutta, verdura e pesce fresco. La ristorazione, nella grande varietà che il nostro territorio offre, non è stata da meno: pizzerie, pub, paninoteche, pasticcerie, gelaterie e ristoranti hanno avuto buoni riscontri. Vedremo con la progressiva riapertura delle varie attività dove si sposterà l'attenzione dei nostri concittadini.

Come segnalare nuove aziende

L’iniziativa non si è affatto conclusa, ogni giorno arrivano nuove segnalazioni, ma invitiamo nuovamente i commercianti a segnalare la propria attività attraverso l’apposito form. È un servizio gratuito, per l’inserimento della propria scheda si possono seguire le istruzioni suggerite.

Di seguito l’elenco delle aziende già inserite divise per categorie:

Supermercati e alimentari

- Conad Morbella

- Carrefour

- Pacifico Pescheria e Cucina

- Ortoservizi

- L'isola celiaca

- Oliocentrica Bottega alimentare

Ristorazione, bar, pasticcderie e gelaterie

- Bar Pasticceria Cifra

- Sugo

- La Pucceria Pontina

- Già Sai Pizzeria

- El Paso birreria

- Polo Nord Latina

- Operà Pasticceria

- Gelateria Treccioni

- Ristorante Jasmine

Negozi vari

- Rigenerando Latina, toner e cartucce

- Uno due tre stella, abbigliamento bambini

- Cirap 2000



Negozi per animali

- L’Oasi degli animali

- Doggy’s Wash