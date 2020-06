Coronavirus, Coldiretti: “Puntare sulla ripresa degli agriturismi per la ripartenza”

“Sono oltre 9,4 milioni i viaggiatori stranieri che lo scorso anno hanno scelto il mese di giugno per fare un vacanza in Italia sui quali però ora grava una pesante incognita per i vincoli posti da diversi Paesi e per le preoccupazioni e la crisi causate dall'emergenza covid". E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in occasione dell'apertura delle frontiere nazionali senza bisogno di quarantena ai cittadini europei a partire dal 3 giugno, mentre occorrerà attendere il 15 giugno per quelli che giungono da fuori dei confini comunitari.

"Gli stranieri rappresentano il 59% dei pernottamenti complessivi nelle campagne è per questo che bisogna focalizzarsi sugli agriturismi, agevolandone la ripresa" proseguono ancora da Coldiretti dopo la videoconferenza dei giorni scorsi organizzata con Terranostra al fine di affrontare le problematiche relative alla ripresa degli agriturismi nel Lazio.

Un incontro fortemente voluto dal direttore di Coldiretti di Frosinone e Latina Carlo Picchi che ha invitato la direttrice di Coldiretti Lazio Sara Paraluppi e che arriva subito dopo il ponte del 2 Giugno che ha visto, come ha denunciato Paraluppi, un calo dell'80% di presenze negli agriturismi laziali, secondo la stima effettuata da Coldiretti Lazio rispetto allo scorso anno sulla base delle prenotazioni indicate da Terranostra.

"L'Italia è leader mondiale nel turismo rurale con 24mila strutture agrituristiche in grado di offrire 253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola per un totale di 14 milioni di presenze lo scorso anno - ha dichiarato la direttrice di Coldiretti Lazio -. Se guardiamo al Lazio conta circa 1280 strutture e oltre 15mila posti letto, ma senza una svolta decisa l'agriturismo rischia di perdere un miliardo di euro nel corso del 2020. Solo durante gli ultimi tre mesi ammontano a 81 milioni le presenze turistiche, italiane e straniere, perse per effetto del lockdown ed è per questo che bisogna agire prontamente e in modo concreto per risollevare il settore".

Settore rappresentato ieri in videoconferenza dalla presidente di Terranostra Lazio Cristina Scappaticci, proprietaria dell'agriturismo ''Valle Reale'' di Arpino e Stefano Franchini dell'agriturismo “Oasi Serena” di Borgo Baisnizza. "Si riparte lentamente - hanno detto - ma siamo pronti a fare la nostra parte" . ''È una partenza a due velocità per gli agriturismi - ha rilevato Scappaticci - lenta per le aziende agricole che fanno solamente pernottamento, leggermente più sprint invece il via dopo il confinamento per le imprese che nel paniere dell'ospitalità rurale hanno la ristorazione con prodotti tipici locali. Ad accomunare entrambi gli scenari, comunque, saranno i maggiori costi che la gestione della multifunzione richiede in questa fase 2 dell'emergenza coronavirus e l'incognita sulla risposta degli ospiti''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'agriturismo può svolgere davvero un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy nella fase 2 - ha evidenziato il direttore Carlo Picchi a conclusione dell'incontro - perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità per la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne - aggiungendo che - in quasi 2 comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche , con una netta prevalenza dei piccoli comuni dove nasce il 92% delle tipicità agroalimentari Made in Italy''.