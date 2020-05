Riaperture dal 18 maggio, Confcommercio Lazio sud: "Sarà dura ma non ci arrendiamo"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che prevede la riapertura in tutta Italia di attività economiche e produttive. Sulle novità che partiranno dal 18 maggio interviene Confcommercio Lazio sud: "Le attività economiche e produttive potranno riaprire secondo le linee guida regionali che assicurano il contenimento del contagio, in assenza delle quali valgono le linee guida nazionali. E' la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto sulla nuova fase che si aprirà da lunedì. I presidenti di Regione hanno lavorato a un testo unitario sui protocolli riguardo le riaperture delle attività commerciali che il governo ha poi approvato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono stati giorni difficili - si legge in una nota di Confcommercio Lazio sud - pieni di dubbi e incertezze, per le nostre imprese già provate da un lungo lockdown che ne ha minato la stabilità e messo a dura prova la propria capacità di reagire anche nei momenti più difficili. Ma oggi sembra essere tornato il sereno e possiamo guardare al futuro con una prospettiva diversa, certo sarà difficile, sarà dura, ma noi non ci arrendiamo mai, il nostro lavoro è la nostra vita e lotteremo sempre, per viverla più a lungo possibile".