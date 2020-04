Coronavirus, Coldiretti: anche a Latina voucher semplificati per far lavorare italiani in difficoltà

Un terzo dei lavoratori stagionali veniva temporaneamente in Italia per lavorare in sole 6 province del Paese, che registrano i valori assoluti più elevati: si tratta di Bolzano (6%), Verona (5%), Foggia (5%), Latina (4%), Trento (4%) e Cuneo (4%). Ora in questi stessi territori e nel resto dei territori a vocazione agricola italiani i voucher rappresentano l'unico strumento realistico per intervenire concretamente. Ne è convinta la Coldiretti, che chiede una radicale semplificazione del voucher agricolo che possa consentire anche da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per "combattere le difficolta' occupazionali, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi con lo svolgimento regolare delle campagne di raccolta in agricoltura", Coldiretti ha varato la banca dati 'Jobincountry' autorizzata dal ministero del Lavoro. "Sono giunte in pochi giorni migliaia di richieste di cittadini italiani in difficoltà provenienti dall'industria, dal turismo e da ampi settori del commercio - segnala l'associazione - e tra questi molti beneficiano di un ammortizzatore sociale che perderebbero se fossero assunti nei campi". E' per questo, conclude, "che servono in voucher limitatamente a certe categorie e solo strettamente per il periodo di emergenza del coronavirus al termine del quale è auspicabile la ripresa del mercato del lavoro".