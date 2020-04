Emergenza coronavirus, reddito dimezzato per il 10% delle famiglie laziali

Circa il 10% delle famiglie laziali ha perso oltre la metà del reddito a causa dell’emergenza coronavirus. Questo quanto emerge da un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat nell’aprile che studia quanto la quarantena e la diffusione del Covid-19 hanno pesato sulle finanze delle famiglie della regione.

“Se in totale le famiglie del Lazio che hanno visto calare le entrate sono oltre 970.000 - viene spiegato attraverso una nota -, il 9,6% delle famiglie dei rispondenti, pari a circa 178.000 nuclei familiari, ha visto calare il proprio reddito mensile di oltre il 50%. Se si guarda a chi ha ammesso di aver perso il 100% delle proprie entrate, la percentuale è, in regione, del 7%, equivalente a circa 129.000 famiglie, e, continuando ad analizzare i dati nel dettaglio, circa un rispondente su cinque, pari quindi al 19,1% dei nuclei familiari laziali, ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica”.

Coronavirus Lazio, come reagiscono le famiglie

Ma come reagiscono le famiglie laziali all’emergenza coronavirus? Quali i comportamenti che vengono adottati. Anche a queste domande ha cercato di dare risposta l’indagine. Se a livello nazionale il 53% dei nuclei familiari sta adottando dei comportamenti ad hoc per far fronte alla situazione, infatti, la percentuale sale al 55% nella nostra regione. “Nello specifico - viene illustrato ancora -, il 27,8% dei rispondenti laziali ha dichiarato di aver fatto ricorso ai propri risparmi, mentre il 18,3% ha cercato di ridurre le spese legate al cibo”.

Aiuti dal Governo: i più richiesti e quelli più utili

In riferimento alle misure di sostegno introdotte dai decreti del Governo dall’indagine emerge che il 14,8% delle famiglie del Lazio ha dichiarato di avervi fatto ricorso? “Guardando ai soli interventi per i quali i cittadini hanno potuto scegliere se aderire o meno - prosegue ancora la nota -, quello più utilizzato dalle famiglie della regione è stato il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva (47,1% dei rispondenti laziali che hanno fatto uso di aiuti governativi), seguito dalla possibilità di sospendere il mutuo prima casa (11,8% vs un valore nazionale pari al 9,8%) e quella di rimandare il pagamento del premio RC auto e delle multe”.

La ricerca ha infine voluto indagare quali fossero, tra i principali interventi introdotti dal Governo per fronteggiare l’emergenza, quelli ritenuti più utili; alla domanda “indichi i tre interventi che ritiene più utili”, il 52,2% degli intervistati laziali ha risposto il divieto di licenziamenti e l’ampliamento della cassa integrazione, seguito dal bonus di 600 euro per autonomi e partite Iva (48,7%) e dalla sospensione del mutuo prima casa (40%).