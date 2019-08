Destagionalizzazione al lido : Confcommercio, Fipe e Sib incontrano il sindaco Coletta

Importante incontro tra Confcommercio Lazio Sud di Latina, Fipe e Sib Interprovinciale (Sindacato italiano balneari) con il Comune di Latina per affrontare il tema della destagionalizzazione degli stabilimenti balneari. Al confronto erano presenti il sindaco Damiano Coletta e l’assessore all’Ambiente Lessio.

Il confronto richiesto dal presidente di Confcommercio Valter Tomassi ha riguardato in particolare la stesura del nuovo Pua (Piano di Utilizzazione degli Arenili), le proposte e le idee per la marina di Latina, inerenti le attività produttive e le infrastrutture. Uno dei punti cruciali affrontati quello della "destagionalizzazione" norma che "deve prevedere si l'apertura degli stabilimenti balneari almeno nel fine settimana, ma al contempo garantire agli stessi, su richiesta di Confcommercio, una tolleranza da parte del Comune nelle giornate invernali segnate dal maltempo".

Al centro del confronto anche il Piano del Commercio su cui il Comune sta già lavorando, con particolare riguardo alle problematiche legate all’occupazione del suolo pubblico degli esercenti della zona dei pub. Tra gli altri temi il presidente Tomassi ha sollecitato l'amministratore ad nominare celermente l'Assessore alle Attività produttive e Turismo.

“La pianificazione del settore – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Lazio Sud di Latina Valter Tomassi – è di vitale importanza per iniziare a pensare a mettere le basi per il rilancio della Marina. Creare nuove opportunità economico-commerciali, significherebbe per la città di Latina, nuovi posti di lavoro, servizi e certamente un maggiore controllo ambientale”. “La richiesta di un assessorato al Turismo e al Commercio – ha sottolineato il presidente Fipe Italo Di Cocco – ci permette di avere un punto di riferimento ben preciso. Siamo convinti che il rilancio del settore parta anche da questo. Noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità e a mettere in campo tutti gli strumenti idonei e necessari per cambiare il volto della città”. “Pronto a lavorare in sinergia con le parti per Latina e per i suoi residenti – ha sottolineato il presidente del Sib Interprovinciale Mario Ganci -. L’apertura dell’Amministrazione comunale alle nostre richiesta fa ben sperare a ottimi risultati”.

Al termine del confronto Amministrazione e i rappresentanti dell’Associazione di categoria più rappresentative del territorio si sono espressi tutti con parole di grande soddisfazione per gli argomenti affrontati e si sono ripromessi di intraprendere un percorso comune nel solo intento di lavorare per il bene della città di Latina e dei suoi residenti e commercianti.