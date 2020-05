Coldiretti, riaprono i mercati di Campagna Amica con i prodotti a chilometro zero

Stanno gradualmente riaprendo su tutto il territorio i mercati a km zero di Campagna Amica, con il rispetto di tutte le norme necessarie a limitare la diffusione del contagio, che vanno dall’uso di disinfettanti e dispositivi fino agli ingressi contingentati e al distanziamento. I prossimi appuntamenti sono quelli domani, mercoledì 13, a Latina in via Don Minzoni, e sabato in piazza del Popolo, il secondo mercato di Campagna Amica che già dallo scorso settembre con i suoi circa venti stand, ha raddoppiato la presenza in città. Frutta e verdura a chilometro zero, ma anche formaggi, uova, salumi, carni fresche, confetture, v​ino, funghi, prodotti da forno, lumache e cosmetici derivati, oltre a tutte le eccellenze del territorio.

"Per andare incontro alle esigenze dei consumatori - spiega Coldiretti - sarà possibile anche fare la spesa da casa, ordinando i prodotti garantiti, genuini e a chilometro zero, direttamente dai produttori e poi ritirare l’ordine effettuato, evitando così le file. Un appuntamento atteso, quello della spesa contadina, da quasi sei italiani su dieci (59%), che almeno una volta al mese nell’ultimo anno, hanno comprato prodotti genuini in frantoi, cantine, aziende, agriturismi o mercati, degli agricoltori. L’obiettivo è di acquistare prodotti locali, freschi e di stagione a chilometri zero direttamente dai produttori. Quelli che è possibile trovare ai mercati di Latina, dove a fare da protagoniste saranno le fragole “favette” di Terracina".

"Dopo il crollo della spesa contadina del 61% a causa del lockdown, secondo un’analisi Coldiretti/Ixè, la fase 2 ha dato il via libera ad oltre la metà dei farmers market per una rete di Campagna Amica che mette a disposizione delle famiglie circa 1.200 mercati contadini a livello nazionale, sia all’aperto che al chiuso - spiega ancora Coldiretti - Questo periodo di quarantena ha stravolto i consumi alimentari con un boom negli acquisti di conserve di tonno (+17%), ortaggi surgelati (+28%) e legumi in scatola (+36%) secondo elaborazioni su dati Ismea. E sempre secondo Coldiretti/Ixè, la riapertura dei mercati contadini, rappresenta un’opportunità per l’82% degli italiani, che hanno raccolto l’invito di Coldiretti a consumare prodotti Made in Italy, per sostenere l’economia ed il lavoro dei territori. Accanto a questa motivazione c’è naturalmente quella di prediligere prodotti di alta qualità, freschi e genuini che solo l’acquisto diretto dagli agricoltori può garantire. E’ così per il 71% degli italiani che li predilige anche per una convenienza economica. Ad evidenziarlo è la stessa indagine Coldiretti/Ixè.

