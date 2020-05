Fase 2 e turismo, l’appello di Trano per Ponza e Ventotene: “Servono risorse eccezionali”

“Occorrono risorse eccezionali per Ponza e Ventotene”: il presidente della Commissione finanze alla Camera Raffaele Trano si rivolge direttamente a Regione Lazio e Governo centrale per garantire un sostegno all’arcipelago delle isole ponziane, “tra i territori che stanno risentendo maggiormente della crisi generata dall'emergenza coronavirus” e per il quale, prosegue il deputato pontino occorre “uno sforzo straordinario”.

“Ponza e Ventotene, al pari delle altre isole minori italiane, sono un sistema fragile, dove l'economia ruota in larghissima parte sul turismo estivo. Persi tutti gli incassi legati alle feste e ai fine settimana primaverili, gli isolani si preparano ad affrontare un'estate difficilissima, dove oltre al turismo delle barche, ridottissimo tra l'altro, difficilmente potranno contare su altri affari. Niente più movida e niente traffico crocieristico.

Si stima - prosegue Trano - una diminuzione del 70% dei turisti e potrebbe anche essere una previsione troppo ottimistica. Senza contare i pericoli per eventuali contagi su isole piccole e fortunatamente sinora risparmiate dal virus”.

Nella mattinata di ieri i sindaci di Ponza e Ventotene hanno avuto un incontro in videoconferenza con gli assessorati regionali, per discutere di come preparare la ripartenza della stagione turistica estiva in sicurezza. “Inutile però nascondere che le limitazioni saranno notevoli e le entrate per gli isolani modeste. Ritengo quindi - conclude il presidente della Commissione finanze alla Camera - che la Regione debba provvedere a contributi straordinari per le Ponziane e lo stesso il Governo, prevedendo tra i vari aiuti delle risorse specifiche per le isole minori. Un tema quest'ultimo che, se non verrà affrontato dall'esecutivo, intendo sollevare in sede parlamentare in occasione della conversione del Decreto Rilancio".