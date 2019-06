Crisi delle imprese agricole, a Fondi un convegno con avvocati e docenti universitari

La Fondazione per l’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”, l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Latina, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive de "La Sapienza“ hanno organizzato per il 28 giugno alle 15,30 presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi un convegno dal titolo “La gestione della crisi dell’impresa agricola, tra presente e futuro”. L’evento, rivolto a tutti i professionisti ed operatori del settore, ha ad oggetto la disciplina giuridica degli strumenti volti a prevenire e regolare la crisi dell’impresa agricola, alla luce tanto della Legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, quanto del nuovissimo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fondi Salvatore De Meo, di Antonio Carroccia, Presidente Banca Popolare di Fondi, del professor Bernardino Quattrociocchi, Presidente MOF Fondi, di Giovanni Lauretti, Presidente Ordine Avvocati Latina e Antonio Fargiorgio, Presidente Fondazione “Michele Pierro” ci saranno le relazioni dell'avvocato Gianluca Carfagna, Referente O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Latina; della professoressa Rosa Lombardi, della professoressa Annalisa Postiglione, del professor Daniele Vattermoli e della professoressa Claudia tedeschi, tutti docenti dell' Università “La Sapienza” di Roma.