Fondi, il formaggio fresco del Caseificio Paolella è tra i migliori del Lazio

Il formaggio fresco del Caseificio Paolella di Fondi è tra i migliori del Lazio: l’azienda pontina si è infatti classificata al terzo posto nel prestigioso concorso “Premio Roma” promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera in collaborazione con Arsial, Unioncamere e con tutte le Camere di commercio del Lazio

La storica azienda, con sede in via Pantanello a Fondi, si è distinta per uno straordinario formaggio fresco di bufala; un riconoscimento particolarmente importante, dunque, conquistato nell'ambito di un concorso bandito per la prima volta nel 2003.

Il formaggio del caseificio Paolella, come annunciato durante la cerimonia di premiazione, è risultato il migliore del Lazio dopo il caprino nobile della “Monte Jugo” di Viterbo e il fresco di capra de “La Quercia” di Roma.

L’azienda di Fondi, riferisce la Camera di Commercio di Latina in una nota, già nel 2017 si era classificata al secondo posto per la propria pasta filata fresca ottenendo anche il premio di miglior prodotto Dop di tutto il concorso a conferma dell’alto livello qualitativo dei derivati dal latte di bufala, proveniente solo da allevamenti di Fondi e dell’Agro Pontino. Valore aggiunto dell'azienda a conduzione familiare da ormai quattro generazioni, la conservazione, nel tempo, di tutte le tecniche di produzione artigianale, oggi affiancate da sistemi di controllo all'avanguardia e innovazioni che conferiscono al prodotto finale un valore aggiunto.