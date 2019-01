Gelaterie d’Italia 2019: Gretel Factory di Formia tra le migliori per Gambero Rosso

Ancora il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso per la gelateria di Fromia Gretel Factory che, anche quest’anno, si conferma tra le migliori del paese. Mentre è Davide Frainetti di Terracina il “gelatiere emergente” del Paese.

E’ stata presentata in anteprima al Sigep Fiera di Rimini la guida “Gelaterie d’Italia 2019 del Gambero Rosso” che raccoglie oltre 350 indirizzi sparsi lungo tutto lo Stivale. Con 5 nuovi ingressi sono 43 le gelaterie premiate con i "Tre Coni", massimo riconoscimento di questa terza edizione della guida. L'Emilia Romagna resta la regione con il più alto numero di tre coni, salendo a 8 insegne, seguono con 6 Piemonte e Lombardia; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata, Sardegna e da quest'anno anche Abruzzo e Sicilia con 1 cono.

“Tre Coni” per Gretel Factory

E tra le gelatiere premiate con i “Tre Coni” figura anche Gretel Factory di Formia che per il terzo anno consecutivo compare nella prestigiosa guida. “L’emozione è immensa - si legge sulla pagina Facebook della premiata gelateria di Formia - Un grazie a tutti voi, al nostro Golfo che ogni giorno ci accoglie e ci regala tante soddisfazioni, al nostro territorio che quotidianamente ci offre prodotti fantastici e al nostro meraviglioso staff che ci accompagna e ci segue con passione e gioia. Love, love, love”.

Davide Frainetti gelatiere emergente

E’ Davide Frainetti del Caffè del Duomo di Terracina il Gelatiere Emergente dell’edizione 2019. “Alle spalle ha una corposa eredità familiare (e lui rappresenta la quarta generazione che qui si cimenta nel sottozero), eppure Davide - spiegano da Gambero Rosso - ha già ampiamente dimostrato la capacità e caparbietà di costruirsi una sua personale via del gelato, che ruota attorno ad alcuni punti saldi come il rispetto della stagionalità e lo studio incessante”. Anche “Due coni” per il Caffè del Duomo di Terracina nella guida delle migliori gelaterie d’Italia.

Le gelaterie con “Tre coni” nel Lazio

Greed Avidi di Gelato - Frascati [Rm]

Gretel Factory - Formia [Lt]

La Gourmandise - Roma

Otaleg! - Roma

Claudio Torcè - Roma