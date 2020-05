Dopo il blocco per l'emergenza al via i lavori al mercato ittico la Quercia di Formia

Sono ufficialmente iniziati a Formia, dopo un blocco dovuto all'emergenza Covid, i lavori di riqualificazione del mercato ittico della darsena la Quercia: un intervento a sostegno del settore della pesca per circa 100.000 euro, cofinanziato con fondi della Regione Lazio e del Comune di Formia.

La riqualificazione, per cui saranno impiegate due diverse ditte, avverrà attraverso il restyling della copertura, il rifacimento dei banchi di vendita, della pavimentazione, e dei sotto servizi (griglie di raccolta acqua e simili). “L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore Pasquale Forte – riconosce il peso della pesca per l’economia della città ed è vicina ai pescatori, per questo ha provveduto a permettere l’attività di vendita anche durante questi quasi due mesi di lavori, mettendo a disposizione due locali ubicati su Largo Paone al di sotto del Ponte Tallini"

“Questo è solo un primo atto – evidenzia il presidente della Commissione Lavori Pubblici Fabio Papa – Gli uffici sono già a lavoro per rispondere ad un secondo bando regionale che ci permetterà di eseguire nuovi lavori, sempre a favore dei pescatori, sul molo Azzurra. Il progetto prevederà la riqualificazione del molo con una nuova linea di illuminazione, il rifacimento della pavimentazione e nuove colonnine di acqua ed elettricità per i pescherecci”

“L'intervento sulla darsena la Quercia risponde ad una visione politica chiara che fonda il turismo innanzitutto sulla riqualificazione dei luoghi. – aggiunge l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Kristian Franzini - Nella fattispecie la Darsena La Quercia è stata pensata per rivalutare il mercato del pesce in un'ottica di attrattiva verso la città. Coerentemente con questo si è inoltre programmato di arricchire l'area, adibendola ad ospitare anche per un mercato alimentare a Km Zero”

