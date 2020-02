Formia, Lidl apre un supermercato a Santa Croce: 14 nuovi posti di lavoro

Lidl apre un supermercato a Formia. La catena di supermercati, che conta in Italia oltre 650 punti vendita e recentemente premiata da “Insegna dell’Anno” nella categoria “Supermercati Convenienti”, il 13 febbraio inaugura la nuova attività in via del Commercio a fianco del Centro Commerciale Itaca, nel quartiere Santa Croce. Si tratta del 6° punto vendita dell’Insegna in provincia di Latina, il 38° in Regione.

Particolarmente significativo il risvolto occupazionale dell’operazione. Grazie a questa nuova apertura, infatti, Lidl ha assunto 14 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere agli oltre 70 complessivamente impiegati in tutta la provincia.

“Il nuovo supermercato - viene spiegato attraverso una nota - è stato realizzato con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. L’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.400 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 100 kW e di un sistema di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione delle aree verdi. Inoltre, l’impianto di luci a led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili".

Inoltre, “Lidl ha realizzato, due rotonde in prossimità del punto vendita per facilitare lo scorrimento del traffico. Un ulteriore intervento di urbanizzazione è rappresentato dalla riasfaltatura di una parte di via del Commercio e dall’installazione di un impianto di illuminazione led di uso pubblico. Infine, Lidl ha messo a disposizione del Comune anche un ampio parcheggio che si estende per circa 5.400 mq”.

Nel nuovo punto vendita di Formia, “i clienti potranno trovare più di 2.500 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy. La linea Italiamo, in particolare, propone il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese coniugando ottima qualità e convenienza del prezzo. Inoltre, per tutta la settimana di apertura, Lidl ha previsto sconti e offerte speciali sull’assortimento di carne, frutta e verdura e su molti altri articoli selezionati”.

Questi gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 21.