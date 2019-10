Gaeta in vetrina a Londra: protagonista dell’evento di promozione turistica e culturale

“La vocazione turistica di Gaeta è il punto di forza dell’economia cittadina”: a parlare davanti ad una sala dell’ICI-Istituto di Cultura Italiano di Londra è il sindaco Cosmo Mitrano

C’è stato lo scorso 8 ottobre l’evento di promozione turistica “Gaeta, un’importante meta turistica e culturale” a cui hanno partecipato circa 150 persone fra cui tour operator, giornalisti specializzati nel settore del turismo e pubblico interessato cui il primo cittadino gaetano ha indirizzato il suo saluto in apertura della presentazione dell’offerta turistica della città. L’evento – che ha avuto una notevole risonanza mediatica – è stato patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio ed è stato organizzato in collaborazione con gli Uffici londinesi dell’Ambasciata Italiana, ENIT-Ente Nazionale Italiano per il Turismo e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo il saluto di benvenuto a tutti i partecipanti, il sindaco Mitrano ha donato un bellissimo quadro raffigurante un bel panorama di Gaeta al Direttore dell’Ufficio Economico dell’Ambasciata Italiana, Massimo Carnelos, con l’intento di tenerlo affisso nella più prestigiosa sede della rappresentanza diplomatica italiana nel Regno Unito.

La presentazione dell’offerta turistica di Gaeta è stata effettuata direttamente in inglese dal capo di Gabinetto del sindaco Roberto Mari con l’ausilio di video che hanno messo in vetrina le bellezze turistico-paesaggistiche e monumentali della città. L’evento si è concluso con la degustazione di alcuni prodotti tipici locali di fama internazionale come olive e tiella di Gaeta, vino, olio e biscotti.

Alimenti che sono stati donati a ciascun partecipante nel momento del commiato e che erano stati messi a disposizione da imprenditori ed artigiani locali per farli conoscere ed apprezzare da una platea speciale proprio come quella di Londra.

Inoltre, a margine dell’evento Mitrano sottolinea che “questa rilevante iniziativa contribuisce a promuovere, valorizzare e potenziare non solo l’immagine della nostra città, ma apporta lustro anche al territorio circostante e più in generale alla comunità laziale” ha sottolineato il sindaco Mitrano. “Il nostro compito è quello di rendere questo luogo ancora più bello, accogliente e con servizi funzionali a beneficio dei residenti e turisti. Raccontare e promuovere Gaeta nel prestigioso Istituto della Cultura Italiano di Londra ha rappresentato una valida opportunità per rafforzare l’immagine turistica della città che da anni punta ad un turismo destagionalizzato ovvero ‘tutto l’anno’, finalizzato anche a rivitalizzare l'economia locale”.