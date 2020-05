Gelatilandia apre a Capoportiere

Si susseguono veloci i cambiamenti e le disposizione in questa fase due dell’epidemia di Coronavirus, tanti gli interrogativi e tante ancora le incertezze su come torneremo alla normalità e quando.

Non mancano però i segnali positivi, di coraggio e intraprendenza degli imprenditori pontini, un esempio è quello della prossima apertura della nuova sede di Gelatilandia al mare. Oltre alle gelaterie in centro a Latina, sarà inaugurato domenica 31 maggio alle ore 17.00 un nuovo punto vendita a Capoportiere.

Un luogo ottimo per tutti coloro che passeggiano e vogliono assaporare un ottimo gelato con la celebre panna alla nutella, oppure prendere un caffè o assaggiare le ottime paste senza abbandonare la bella terrazza sul mare che accoglie i visitatori quando arrivano al lido di Latina.

Dunque Gelatilandia, da 21 anni sulla vetta delle gelaterie artigianali della città e non solo, si fa promotrice di una spinta imprenditoriale che è sicuramente una scommessa in questo periodo di incertezze, ma anche un esempio positivo di ottimismo e fiducia nel futuro.

“Avevamo deciso di lanciare questa ennesima sfida già prima della emergenza sanitaria – afferma Fulvio Biancone, titolare e manager di Gelatilandia – e con grande spirito di sacrifico e abnegazione abbiamo voluto mantenere fede al nostro progetto. Siamo stati mossi non solo dallo spirito imprenditoriale ma anche dalla soddisfazione di poter rivalutare e rendere molto più accogliente un pezzo importante della nostra città, la “porta” principale d’ingresso al mare … Non è facile investire in un periodo così critico e dare altri posti di lavoro, ma ci piace essere positivi e credere anche che questa nostra iniziativa possa rappresentare un segnale di speranza e di forza per l’intero settore commerciale e del turismo”.



