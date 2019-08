Itri, eccellenze del territorio e tradizioni locali protagoniste della “Notte Gialla”

Anche le eccellenze del territorio e le tradizioni locali protagoniste della “Notte Gialla” di Itri. Coldiretti Latina con le aziende agricole di Campagna Amica saranno presenti venerdì 9 agosto alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale e finalizzata all’aggregazione sociale e alla crescita culturale e turistica del territorio.

Alle 21 in piazza Umberto I, piazza Incoronazione e via Gigante (adiacenti al Palazzo Comunale), ci sarà l’apertura degli stand enogastronomici delle aziende Coldiretti con prodotti tipici del Lazio, a km 0, di alta qualità e d’origine garantita. Per i visitatori l’occasione di degustare e cenare con formaggi, focacce, bruschette, verdure fritte, porchetta, salsicce alla brace e dolci. Il tutto accompagnato da birra artigianale e vino.

“La Notte Gialla di Itri è uno strumento importante per promuovere nel territorio gli alimenti a km 0, valorizzare i prodotti della nostra tradizione e mettere in contatto produttori e consumatori –– spiegano Denis Carnello e Pietro Greco, presidente e direttore di Coldiretti Latina -. Vogliamo incentivare le filiere corte che seguono il naturale ciclo delle stagioni e orientare i cittadini verso il consumo responsabile”.