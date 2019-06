Pensioni, quota 100: in provincia di Latina aderiscono 1.300 persone

Sono complessivamente 1.306 le persone che in provincia di Latina hanno deciso di optare per Quota 100, il meccanismo sperimentale introdotto dal Governo per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. A fornire il dato è la Uil provinciale. “Dai dati che abbiamo elaborato – spiega il segretario Luigi Garullo – scopriamo che la nostra è la terza provincia del Lazio per numero di adesioni. Prima del nostro territorio c’è quello di Roma con quasi 11mila domande e poi Frosinone con 1.743. Seguono staccate Viterbo con 907 e Rieti con 447”.

In tutto il Paese sono state invece 142.179 le domande complessivamente presentate, 105.078 delle quali inoltrate dagli uomini e soltanto 37.101 quelle consegnate dalle donne. "Una disparità - aggiunge Luigi Garullo - che conferma quanto sosteniamo da tempo, ovvero che Quota cento è poco rosa perché le donne hanno carriere lavorative discontinue e quindi un’anzianità contributiva media più bassa. Altro aspetto da evidenziare è che ci sono categorie penalizzate. Pensiamo ad esempio ai coltivatori diretti e ai mezzadri. Da loro sono giunte all’Inps soltanto 2.883 richieste di Quota cento. Dai commercianti invece119.655 adesioni. Il numero cresce notevolmente se si considerano i lavoratori dipendenti che arrivano a 51.644”.

“E’ chiaro – conclude Garullo – che Quota 100 ha le sue criticità. Com’è altrettanto chiaro che su questa misura servono dei correttivi, così come servono dei correttivi al Reddito di cittadinanza. Ma soprattutto riteniamo necessario affrontare anche il tema delle future pensioni dei giovani, delle donne e della piena rivalutazione di quelle attuali, in un contesto generale del Paese che da troppi anni ha visto una progressiva perdita di potere di acquisto di stipendi e pensione, che si è avvertita in particolar modo nelle fasce di reddito più deboli".