Tari 2019, Comune di Latina: bolletta posticipata al mese di settembre

Il Comune di Latina informa i cittadini che, con la delibera 154 del 23 maggio scorso, la bolletta della Tari 2019 è stata posticipata al prossimo mese di settembre. I contribuenti riceveranno quindi la fattura solo fra tre mesi.

Nella stessa delibera del Comune sono state disposte anche diverse scadenze. La prima è fissata al 16 settembre, per il pagamento della prima rata o della rata unica, la seconda al 16 ottobre per la rata successiva, poi 16 novembre e 16 dicembre per le ultime due rate di pagamento.