Confcommercio, Salvatore Di Cecca e Annalisa Muzio guidano l'associazione di Latina

Dopo le dimissioni rassegnate da Walter Tomassi, in Confcommercio di Latina arrivano un commissario e un sub commissario con delegata alla riorganizzazione e ai rapporti politico-istituzionali. Si tratta di Salvatore Di Cecca e Annalisa Muzio. Salvatore Di Cecca, già direttore di Confcommercio Lazio e Confcommercio Lazio Sud sarà dunque al fianco di Annalisa Muzio, presidente dell’associazione Minerva e dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, che da semprecollabora con Confcommercio per la programmazione e la realizzazione di grandi eventi nel nostro territorio.

“Sono convinto che Annalisa Muzio sia la persona giusta per sviluppare sul territorio la progettualità di Confcommercio Latina. Una scelta che definirei quasi naturale - afferma Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio Lazio e di Confcommercio Lazio-sud - dal momento che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzarla nel corso degli ultimi anni in occasione delle tante attività che lei è riuscita, con successo, ad organizzare sul territorio della nostra provincia. Credo che il lavoro di squadra che verrà messo in campo per il rilancio della nostra associazione di Latina, sia un ottimo punto di partenza per lo sviluppo delle attività imprenditoriali del nostro territorio che, a maggior ragione, in un periodo storico così difficile, come questo del post Covid, hanno necessità di tornare a credere in un futuro economico roseo, guidate da una associazione, come la nostra, che è stata protagonista sui tavoli della Regione Lazio al fianco dei nostri associati per la tutela dei diritti e degli interessi di tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate da Confcommercio”.

“Il nostro impegno - spiega Di Cecca - continuerà ad essere quello di portare avanti la nostra attività di associazionismo e di supporto alle imprese con una presenza costante sull’intero territorio della provincia di Latina. Con gli anni siamo cresciuti, così come sono cresciute le nostre imprese associate che oggi, più che mai, hanno bisogno di poter contare su un’associazione di categoria che le possa indirizzare, supportare,e con lo scopo di rilanciare la nostra economia”.

“Sono molto orgogliosa e onorata -afferma Annalisa Muzio, delegata alla riorganizzazione e ai rapporti politico-istituzionali - di accettare questo nuovo ruolo e cercherò di ripagare la fiducia che hanno riposto in me il presidente Acampora e il direttore Di Cecca. Sono più che mai convinta che il rilancio economico del nostro territorio non possa prescindere da una proficua collaborazione tra tutti i soggetti protagonisti della nostra vita economica partendo proprio dalle istituzioni. Abbiamo già iniziato a programmare una serie di iniziative, a breve e lungo termine, per rivitalizzare non solo il centro di Latina, ma tutto il territorio con un’attenzione particolare alla marina e ai bnorghi. Inizieremo a lavorare, da subito, partendo da alcune proposte che ho già illustrato al presidente Acampora a supporto delle Imprese del commercio, del turismo e dei servizi: la creazione digruppi di lavoroe di referenti per le diverse aree del nostro territorio così da riuscire ad essere più presenti e in costante contatto con le realtà imprenditoriali di tutta la città. Per facilitare, poi, il confronto con le istituzioni e rendere il rapporto con l’amministrazione comunale più snello, proporrò già nei prossimi giorni al sindaco Damiano Coletta e all’assessore alle Attività Produttive Simona Lepori di istituire una Consulta permanente delle imprese. La nostra attenzione - aggiunge - sarà anche rivolta alla zona Ztl di Latina, che va valorizzata come un vero e proprio “salotto della città”, e al litorale dove, insieme agli operatori del settore, vogliamo promuovere eventi al fine di incrementare il turismo non soltanto nel periodo estivo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parole di stima e di fiducia nei confronti arrivano anche dal presidente di Impresa Giampaolo Olivetti. “Siamo sicuri - spiega - che l’avvocato Muzio sarà perfettamente in grado di portare nuova energia e nuove idee per rilanciare il tessuto economico del nostro territorio. La sua nomina ad un ruolo così importante all’interno di un’associazione di categoria come Confcommercio è il risultato del suo virtuoso percorso nel mondo associativo".