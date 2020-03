Coronavirus, le gravi ricadute sul comparto lattiero caseario e sul settore ortofrutticolo

E’ una crisi profonda quella che sta colpendo la produzione di latte attiva e il settore ortofrutticolo in periodo di Coronavirus. A lanciare l’allarme la Copagri Frosinone-Latina che spiega nel dettaglio cosa sta accadendo sui territori.

“Abbiamo riscontrato da alcuni giorni – sottolinea il presidente Fabrizio Neglia – problemi nel settore lattiero-caseario perché centrali del latte e caseifici hanno in alcuni casi interrotto e in altri ridotto del 50% la raccolta del latte vaccino e bufalino conferito dai nostri allevatori e agricoltori i quali lamentano perdite ingenti. Gli stessi non possono di certo interrompere la produzione, mentre per diminuirla, come gli è stato chiesto da alcune centrali, occorrerebbe cambiare alimentazione agli animali, operazione che richiede comunque tempi lunghi. Dunque si rischia di dover gettare via l’intera produzione se dovessero continuare le difficoltà nel conferimento”. Una situazione che la Copagri nazionale ha fatto presente, assieme ad altre organizzazioni, ad un tavolo con il Ministero dell’Agricoltura: “L’intervento del ministro Bellanova è stato risoluto ed ha chiesto alle centrali di continuare ad accogliere latte, ma la domanda è: a che prezzo?”.

C’è poi la questione dell’ortofrutta e del blocco dell’export verso paesi come Germania e Austria e il nord Europa: “Le lunghe code al Brennero stanno rallentando l’intero comparto già colpito dalle numerose disdette prevenute nelle scorse settimane. Con i Tir fermi per giorni si rischia di deteriorare i prodotti da consegnare, dunque un danno enorme per tutti”. Per stare vicini agli associati la Copagri Fr-Lt ha creato una chat per informare dei cambiamenti e delle decisioni in tempo reale tutti gli associati.

