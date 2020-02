Crisi alla Sicamb, incontro in Prefettura: prossima tappa riunione al Ministero

La crisi della Sicamb di Latina all'attenzione del Prefetto Maria Rosa Trio. Dopo la protesta dei lavoratori dei giorni scorsi ieri, 6 febbraio, si è tenuto un vertice in Prefettura alla presenza di Giorgio Klinger, amministratore delegato dello stabilimento di Latina e della Regione Lazio. Sul tavolo di discussione la situazione debitoria dell'azienda che è stata confermata dai vertici. Il socio di minoranza finanzierà la restante parte degli stipendi dei lavoratori di dicembre e l'80% circa degli stipendi di gennaio. ma la situazione generale non è di facile soluzione.

I sindacati chiedono l'impegno dell'azienda ma anche dei lavoratori per far rpartire l'impresa. Ora si attende un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in programma il prossimo 11 febbraio alle 10, a cui parteciperà anche una delegazione dei lavoratori. Un appuntamento atteso anche dai vertici della Sicamb che puntano invece ad ottenere finanziamenti per far ripartire l'attività.