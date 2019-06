Latina: al via la seconda edizione di “Rinnova”, il forum sull’economia circolare

Si terrà venerdì 21 giugno la seconda edizione di “Rinnova”, il forum sull’economia circolare promosso dal Comune di Latina e da Abc, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. L’appuntamento è fissato per le 9 nella sala conferenze del polo pontino della Sapienza, in Viale XXIV Maggio, dove sono previste due sessioni di lavoro.

La prima, quella del mattino, è intitolata “Lo stato di attuazione della direttiva europea sull’economia circolare. Il caso di Latina: le filiere della carta e della forsu. Dal servizio di raccolta al conferimento”. Due i focus in particolare, sul ciclo della carta e sul ciclo della forsu. Verrà inoltre fatto il punto sul lato industriale e produttivo del settore, sia in termini di ricerca che di organizzazione industriale.

La sessione pomeridiana, intitolata “Chiudere il ciclo della frazione organica in provincia di Latina: da problema igienico-sanitario a risorsa per l’agricoltura biologica”, ha invece come obiettivo individuare un progetto tecnico, politico e amministrativo che promuova la realizzazione di uno o più impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata che alla fine del processo produca energia rinnovabile (bio-metano) e fertilizzanti per l’agricoltura biologica, senza nessuna ulteriore necessità di smaltimento finale. Interverranno, tra gli altri: il sindaco di Latina Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente del Comune Roberto Lessio, il presidente della Provincia Carlo Medici, l’assessora all’Ambiente della Regione Lazio Enrica Onorati, il presidente di Abc Demetrio De Stefano e il professore Giuseppe Bonifazi dell’Università La Sapienza.