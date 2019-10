Anche a Latina arriva "Hot Ice Pizza&Grill": il nuovo locale in via Cesare Battisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Sceglie Latina come sede della sua prossima apertura “Hot Ice Pizza&Grill”, la catena di locali che propone una nuova idea di ristorazione in un ambiente moderno ed elegante.

Il brand rappresenta uno dei progetti più interessanti della ristorazione moderna e sceglie il capoluogo per portare una nuova alternativa alla ristorazione classica. Il menù presenta una vasta ma selezionata offerta che spazia da ottime carni alla griglia, pizze farcite, condite con i migliori ingredienti e lievitate a lungo, insalate e wrap. Il locale è caratterizzato da un ambiente accogliente ma dal design innovativo e da un servizio di alto profilo.

“Hot Ice Pizza&Grill” inaugurerà i suoi locali giovedì 3 ottobre, per ora esclusivamente a cena, in via Cesare Battisti 35. La posizione strategica permetterà a tutti di potervici arrivare in modo semplice e di trascorrere il tempo nel pieno centro città.