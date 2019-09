Il mercato Campagna Amica di Coldiretti raddoppia: da sabato anche in Piazza del Popolo

Oltre 20 stand che ospiteranno i produttori del territorio. Il mercato "Campagna Amica" di Coldiretti arriva in Piazza del Popolo, a Latina. Lo spazio dedicato sarà quello dell'ex intendenza di Finanza, dove saranno venduti frutta e ortaggi a chilometro zero, formaggi, vini, uova, salumi e carni fresche, prodotti da forno, funghi, distillati, confetture e persino aceto di kiwi e derivati. Tra gli stand sarà presente anche un angolo bar dove verranno preparati cocktail con frutta e ortaggi esclusivamente a km zero.

L'inaugurazione è in programma alle 10,30 di sabato 21 settembre. Poi il mercato Campagna Amica di Piazza del Popolo sarà un appuntamento fisso di ogni sabato mattina, con la collabotazione del Comune di Latina in occasione del tradizionale mercatino natalizio.

A Latina il mercato che si svolge ogni mercoledì presso la sede di Coldiretti Latina, in via Don Minzoni, è ormai entrato nelle abitudini dei cittadini e offre un servizio garantendo alti standard qualitativi, salvaguardando il lavoro dei coltivatori e degli allevatori locali. Un servizio che da sabato prossimo sarà dunque raddoppiato. “L'inaugurazione del Mercato Campagna Amica a Latina è per tutti i produttori di Coldiretti motivo di grande orgoglio ed entusiasmo – spiega il direttore di Coldiretti della provincia di Latina, Pietro Greco - soprattutto perché i contadini, in qualche modo, tornano in uno spazio, appunto la piazza della città, che anticamente veniva utilizzato proprio per il commercio e dove c'era il contatto diretto tra chi produceva e chi acquistava. Il senso del nostro impegno è certamente questo: riportare i cittadini ad avere un contatto diretto con la terra, con le eccellenze del territorio, con le produzioni e le specialità che fanno parte della storia di questi luoghi e che sono elemento di garanzia e grandissima qualità. Il Mercato Campagna Amica conta in provincia di Latina, oltre agli ormai due appuntamenti settimanali nel capoluogo, anche degli spazi a Sezze, Formia, Pontinia e Sabaudia e puntiamo ad ampliare questa rete sempre grazie alla collaborazione con le amministrazioni del territorio che si rendono perfettamente conto dell'importanza del messaggio, anche sul piano economico, di lavorare a stretto contatto con i coltivatori e gli allevatori di questa provincia. Per questo motivo voglio ringraziare il sindaco Damiano Coletta e gli uffici del Comune di Latina, perché grazie alla loro collaborazione abbiamo messo a segno questo importante risultato che, sono certo, darà ottimi frutti anzitutto sul piano della coscienza civica di chi decide di scegliere prodotti locali, italiani, a km 0 e da persone che può incontrare tutti i giorni perché tutti i giorni sono al lavoro nelle campagne che circondano le nostre città”.

Dello stesso avviso il presidente provinciale di Coldiretti, Denis Carnello: “Coldiretti, con i suoi 10mila iscritti, gli undici uffici di zona aperti tutti i giorni e i ventiquattro recapiti, è la più importante associazione di categoria di questo territorio. Per questo ha un ruolo sociale ancora più forte e per questo deve impegnarsi per far conoscere il più possibile le grandi eccellenze della provincia. Questi prodotti straordinari – prosegue Carnello - hanno bisogno di essere conosciuti anche attraverso il volto di chi, ogni giorno, lavora per portarli sulle tavole dei consumatori e per questo il mercato Campagna Amica è una grande opportunità proprio per il messaggio che fa arrivare alle famiglie, ai bambini, a chi vuole portare sulla propria tavola frutta, ortaggi, carni, formaggi e altri prodotti di qualità garantita anche sul piano della tutela ambientale e del rispetto per il nostro territorio”

“Sono contento che il mercato di Campagna Amica sbarchi a Piazza del Popolo – ha affermato il sindaco di Latina, Damiano Coletta - perché i valori sui quali si basa sono gli stessi in cui crede l'amministrazione comunale: la valorizzazione del territorio e dei prodotti a km zero, la sicurezza alimentare, l'ecosostenibilità e la difesa delle tradizioni. Sono sicuro che tra i latinensi e il mercato di Campagna Amica nascerà subito un bel feeling e che il sabato mattina in Piazza del Popolo diventerà presto un appuntamento fisso per tutta la città”.