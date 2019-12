Latina, prolungato fino al 30 giugno il mercatino a km 0 di Piazza del Popolo

In attesa dell'approvazione definitiva del Piano del commercio su aree pubbliche, l'amministrazione comunale di Latina ha deliberato di estendere il periodo di sperimentazione del Mercatino km 0. L'organizzazione del mercato proseguirà dunque fino al 30 giugno 2020. Come già è successo fino all’8 Dicembre, l’area individuata è quella di Piazza del Popolo, nello spazio compreso tra l’Intendenza di Finanza e l’isola di porfido.

Un prolungamento fortemente voluto dall’amministrazione visti anche i risultati positivi che si sono riscontrati sia in termini di pubblico sia in termini di partecipazione degli imprenditori agricoli. Affinché si favorisca sempre di più il rapporto diretto tra produttori e consumatori, e per valorizzare nel modo migliore possibile i prodotti agricoli dell’economia locale. In caso di maltempo o di evento programmati nella medesima area , il mercatino si terrà in Largo Palos de la Frontera.