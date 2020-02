Israele incontra le eccellenze agroalimentari italiane e pontine

UnionAlimentari Latina, attraverso il suo presidente Giacomo Maggiaro, promuove e organizza un incoming di Buyers specializzati nell'agroalimentare provenienti da Israele. La selezione è stata curata in Israele da Emilie Di Segni, corrispondente a Tel Aviv di UnionAlimentari Latina e delegata per lo sviluppo del mercato israeliano, in collaborazione con l’ufficio rapporti internazionali di UnionAlimentari Latina.

In collaborazione con il presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Daniele Maura e con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sermoneta, UnionAlimentari Latina, dal 17 al 20 febbraio, ospiterà 5 Buyers, Riccardo Hofmann, Avi Ben, Dudu Choen, Nakash Ehud, Ohad Schmulewitz, provenienti da Tel Aviv. Agli ospiti sarà presentata una selezione di eccellenze agroalimentari e vitivinicole nazionali e del territorio ciociaro e pontino. La presentazione dei prodotti è programmata a Guarcino presso l’Azienda Agricola L’Arco e a Sermoneta presso l’Azienda Agricola Biologica Franca Battista. L’abbinamento cibo-vino sarà a cura di Annamaria Iaccarino delegato AIS di Latina ed il coordinamento delle degustazioni affidato alla Chef Maria Nasso della Federazione Italiana Cuochi delegazione di latina. Il programma prevede inoltre la visita ad alcune aziende agricole del territorio e una breve visita a Sermoneta, città storicamente legata alla cultura ebraica. L’auspicio del presidente Maggiaro e delle Istituzioni coinvolte è che si possa presto esportare in Israele le eccellenze di questi territori.