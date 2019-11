Imprese, Zingaretti: "Il Lazio prima regione in Italia per nuove attività"

La regione Lazio con 2.279 imprese in più è la prima in Italia per aumento del numero di attività economiche nel terzo trimestre del 2019. "Il Rapporto appena diffuso da Unioncamere-InfoCamere testimonia che il Lazio è un territorio favorevole alla nascita di nuove aziende - dichiara il presidente della Regione Nicola Zingaretti commentando il nuovo rapporto Movimprese - e che le politiche regionali di promozione fino ad oggi messe in campo vanno nella direzione giusta. Inoltre, questi dati insieme a quelli recenti dell'export, dell'aumento dei contratti di rete e dell'incremento degli occupati mostrano un quadro economico regionale molto vivace".

Il nuovo rapporto analizza natalità e mortalità delle imprese italiane registrate alle camere di commercio nel terzo trimestre 2019. Da quanto emerge nello studio le imprese registrate presso le Camere di Commercio del Lazio sono passate a 661.794 unità nel periodo preso in esame, mostrando un tasso di crescita complessivo regionale dello 0,35%, in vantaggio rispetto al dato nazionale che è dello 0,23%.

Sul piano provinciale i dati vedono Rieti in prima posizione con un +0,46%, segue Roma (+0,38%), poi Frosinone (+0,26) Latina (+0,25%), infine Viterbo con +0,08%. Anche in merito alla geografia delle imprese artigiane nel trimestre appena concluso la regione Lazio vede un incremento con un tasso di crescita dello 0,45% contro lo 0,1% nazionale. "Le cifre presenti nel Rapporto di Movimprese - prosegue Zingaretti - raccontano un territorio dinamico, gli imprenditori laziali si dimostrano in grado di seguire il cambiamento dei tempi e in questo percorso di crescita l'amministrazione regionale che rappresento ha saputo accompagnarli. Sicuramente permangono delle criticità su cui continuiamo a lavorare senza sosta, ma certamente il progetto di regione che stiamo portando avanti si sta rivelando positivo".