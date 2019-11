Le vie di Circe: ecco i progetti del neonato Consorzio per rilanciare San Felice

Sono stati presentati ieri, venerdì 8 novembre, presso la sede della Pro Loco di San Felice Circeo il logo e i progetti che hanno dato vita al neonato Consorzio “Le Vie di Circe”, struttura operativa della Confcommercio Lazio Sud di Latina. Presenti all’incontro anche il sindaco Giuseppe Schiboni, il vice sindaco Luigi Di Somma, ’assessore Rita Rossetto e una rappresentanza del Consiglio comunale.

A prendere la parola è stato il presidente del Consorzio Filippo Caccavale, che ha parlato di futuro e di programmi da sviluppare nel prossimo quinquennio di cui il Consorzio vorrà essere protagonista. Dall’altra parte l’amministrazione comunale, la Pro Loco, il Mare Circe e le diverse realtà operanti sul territorio oltre a mostrare grande interesse, hanno subito espresso la volontà di collaborare nell’ottica di una sinergia comune con al centro un unico obiettivo su cui lavorare.

"Le Vie di Circe" si è pubblicamente candidato a diventare uno “strumento operativo al servizio del Comune di San Felice Circeo, con l'intento di riposizionare un bellissimo borgo italiano al gradino che merita”. Nuove idee sono emerse nel corso dell’incontro con la stampa, per rilanciare il fascino del mito di Circe, la cultura storica con i resti dell'uomo di Neanderthal, le eccellenze enogastronomiche ma anche il patrimonio naturalistico, e non solo per le vacanze estive.

Una serie di progetti sono già stati messi sul tavolo di lavoro, che mirano a costruire modelli di vacanze emozionali ed evocative nei viaggiatori che cercano un equilibrio psico-emotivo nella ruralità, al riparo dal caos metropolitano, con una vacanza ecosostenibile ed ecocompatibile densa di attività culturali, ludiche ed esperenziali su un territorio sempre accogliente, anche in periodi solo apparentemente non idonei, come la primavera e l'autunno.

A conclusione dell'evento è stato presentato un liquore a base di finocchio selvatico prodotto tipico del Circeo. Il sindaco nell’accogliere con grande entusiasmo l'iniziativa del gruppo di commercianti che sostiene “Le Vie di Circe”, ha dato il benvenuto al neo Consorzio ed ha auspicato una maggiore coesione di tutti i sanfeliciani affinché vi sia una partecipazione maggiore anche ai percorsi di sviluppo del territorio già intrapresi con il Premio Città della Cultura 2019 della Regione Lazio.