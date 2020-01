Mercato immobiliare, a Latina aumentano i prezzi degli affitti: l’analisi

Qual è l’andamento del mercato immobiliare nel territorio di Latina e del Lazio? Secondo quanto emerso dallo studio dell’Osservatorio di Immobiliare.it, il prezzo medio richiesto sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto nel Lazio, rispetto a giugno scorso, è rimasto più o meno invariato (-0,6%).

Se si guarda al confronto annuale, però, come riporta in una nota Immobiliare.it, ci si rende contro che i trend dei due comparti si differenziano: per quanto riguarda gli immobili in vendita i prezzi richiesti risultano in calo dell'1,1%, mentre i canoni di locazione crescono dell’1,2%.

Analizzando l'andamento nelle singole città la situazione non risulta altrettanto stabile: per quanto riguarda le compravendite, tre città risultano totalmente in linea con il trend regionale, mentre l'unica variazione positiva è quella rilevata a Rieti, dove i costi delle abitazioni sono cresciuti del 3,4% nel semestre. Passando alle locazioni, invece, si nota una tendenza maggiormente positiva con prezzi in ripresa quasi ovunque: si registrano infatti aumenti superiori ai due punti percentuali a Viterbo (+2,4%), Rieti (+2,8%) e Latina (+3,1%).