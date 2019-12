Mercato settimanale di Latina: 4 aperture straordinarie la domenica a dicembre

Raddoppiano gli appuntamenti con il mercato settimanale a Latina per tutto il mese di dicembre. Accogliendo la richiesta della Federazione Italiana Venditori Ambulanti, infatti, il Comune ha disposto l’apertura del tradizionale mercato del martedì anche nelle giornate di domenica.

Nei giorni scorsi il sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza. Come si legge nel provvedimento, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti ha chiesto di poter svolgere il mercato anche nelle domeniche di 8, 15, 22 e 29 dicembre. Istanza che è stata accolta dall’Amministrazione. Le quattro aperture straordinarie sono previste con orario continuato dalle 6 alle 14.

Un’ottima occasione per i commercianti e per gli acquirenti impegnati nel mese di dicembre negli acquisti per le festività natalizie.