Il Mof sbarca al Fruit Logistica di Berlino, appuntamento con l'eccellenza della produzione ortofrutticola

Il Mof di Fondi sarà presente al Fruit Logistica 2020, il più importante appuntamento di settore per il commercio ortofrutticolo fresco che si aprirà giovedì 5 febbraio a Berlino.

Due gli appuntamenti tecnici messi a punto dal Centro agroalimentare presso il proprio stand: il primo, programmato per la giornata iniziale, alle ore 15, dal titolo ‘La filiera agroalimentare pontina tra necessità organizzative e opportunità di sviluppo’, che sarà introdotto e moderato dal professor Bernardino Quattrociocchi, presidente del Mof all’interno del quale ci sarà una relazione di Francesco Zecca, professore associato di Economia Agroalimentare Università ‘La Sapienza’. Sarà presente anche il Presidente della Provincia Carlo Medici mentre le conclusioni saranno affidate all’amministratore delegato del Mof Enzo Addessi. Il secondo appuntamento si terrà venerdì 6 febbraio alle 11:30e sarà l’occasione per discutere delle opportunità di finanziamento del credito commerciale attraverso la piattaforma Trade Finance-FedagroMercati con la partecipazione di Valentino Di Pisa, Presidente FedagroMercati, Stefano Andolina di Deloitte Consulting, Filippo Sabatini di KOBO Working capital Finance e Antonio Castagna di 0KM Finance, moderati da Gianluca Notari, coordinatore del progetto al quale si aggiungeranno gli interventi istituzionali del Presidente e dell’amministratore del Mof.

“Come Regione siamo presenti al Fruit Logistica in uno spazio espositivo che farà sistema con tutte le realtà laziali presenti a Berlino, tra cui quella del Mof – sottolinea Enrica Onorati, assessore Agricoltura del Lazio - una struttura che con i suoi produttori rappresenta una parte importante della filiera ortofrutticola della regionale. Il settore dell'ortofrutta laziale è una punta di diamante dell'economia regionale; come istituzioni siamo tutte impegnate a lavorare in modo sinergico e strategico al fianco dei nostri produttori e agricoltori”.