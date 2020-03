Commercio in lutto per la morte di Ferdinando Di Lorenzo. Il cordoglio del Comune

Commercio di Latina in lutto per la scomparsa di Ferdinando Di Lorenzo. Storico commerciante di Latina, Ferdinando si è spento venerdì notte all’età di 82 anni. Per oltre 50 anni, con il suo negozio di pelletteria e calzature in centro, ha servito intere generazioni di latinensi che oggi lo ricordano con affetto.

Cordoglio è stato espresso anche dall’Amministrazione comunale per voce del sindaco di Latina Damiano Coletta.

“Ferdinando - osserva il Sindaco Damiano Coletta - rappresenta un altro pezzo di storia di questa città che se ne va. Lo ricorderemo per la sua gentilezza e disponibilità. Alla sua famiglia porgo le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale”.