Notte Bianca, Confcommercio: “Serata splendida. Risultato oltre le previsioni”

Anche la Confcommercio Lazio Sud di Latina plaude per il successo della Notte Bianca di Latina che ha portato in centro tantissimi cittadini richiamati dai diversi eventi organizzati dal Comune per “La Notte della Luna”.

Soddisfazione all’indomani dell’iniziativa nelle parole del presidente Valter Tomassi. "Una serata splendida grazie al lavoro di tutti gli organizzatori. Un gran lavoro di squadra minuziosamente reso perfetto dalla collaborazione dei commercianti. Concertazione esemplare con l'amministrazione che finalmente si confronta con le associazioni di categoria. Speriamo che questo percorso intrapreso non si fermi a questo evento ma che le risorse e sinergie continuino per rilanciare l'economia della città e farla rivivere.

C'è bisogno di ristabilire il ruolo guida quale capoluogo di una meravigliosa provincia che merita ampiamente. L'architettura e la valorizzazione del nostro territorio e del turismo devo essere alla base dei nostri sforzi. Grande soddisfazione espressa da tutti i commercianti che hanno ottenuto presenze nelle loro attività più che soddisfacenti. Ora rimbocchiamoci le maniche e non dimentichiamo che domani è già Natale.

Il ringraziamento all'assessore Silvio Di Francia e all'amministrazione per il risultato ottenuto cha va ben oltre le previsioni. Grande Latina, avanti così”.

Gallery