Notte Bianca a Latina, Confesercenti ai cittadini: “Partecipate all'iniziativa”

Manca poco alla Notte Bianca di Latina organizzata per la sera del 20 luglio. L’evento clou della Notte della Luna, che celebra il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, sarà il concerto gratuito in piazza di Achille Lauro, ma è ricco il programma di eventi che spaziano dal cinema alla musica e alla danza, dallo spettacolo all’arte e all’astronomia.

A favore dell’evento, senza “entrare nel merito delle polemiche inerenti l’organizzazione” si schiera la Confesercenti che, dice, “vuole semplicemente tutelare gli esercizi commerciali della città di Latina”.

“Già un anno fa, del resto, in occasione della notte bianca per il concerto di Calcutta, avevamo auspicato che l'esperimento non rimanesse un fatto isolato. Il contributo dell’associazione - viene spiegato attraverso una nota - consisterà nell'accendere le luci di Latina attraverso le nostre attività e mostrare a chi verrà da fuori una città ospitale, accogliente e viva.

Quanto alle attività vogliamo ricordare che gli esercizi commerciali hanno bisogno di eventi per incrementare il volume d’affari e non risentire della crisi, pertanto invitiamo i cittadini a partecipare alle iniziative che permetteranno a Latina di ripartire”.

“Una città è forte se sa unirsi e remare nella stessa direzione - conclude l’associazione di categoria -. Per quanto ci riguarda daremo, come abbiamo sempre fatto in passato, il nostro contributo, con la speranza che questo evento non rimanga isolato. Il 20 luglio rimarremo aperti oltre gli orari consueti e nei prossimi giorni le nostre vetrine promuoveranno l’evento".