Cotral assume 100 nuovi autisti, pubblicato il bando: come candidarsi e i requisiti

E’ stato pubblicato il 16 giugno il bando annunciato nei giorni scorsi da Cotral per l'assunzione di 100 nuovi autisti per l'azienda del trasporto pubblico regionale. La selezione telematica per titoli è rivolta ad operatori d’esercizio e resterà aperta per 30 giorni. Le candidature, infatti, possono essere presentate entro e non oltre le 23:59 del 16 luglio 2020.

“La graduatoria che si formerà resterà in vigore per due anni per poter procedere ad ulteriori assunzioni dove occorresse. I nuovi 100 conducenti entreranno in servizio già a settembre” hanno fatto sapere da Cotral.

Al termine della procedura di candidatura verrà inviata una email di conferma che conterrà il codice di candidatura.

Chi può candidarsi e requisiti obbligatori:

- possesso di patente di guida D o DE;

- possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente;

- non aver compiuto il 45esimo anno di età;

- aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore di II grado;

- godere dei diritti civili e politici;

- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato membro della Comunità Europea;

- non essere stato licenziato o retrocesso da un’altra azienda di trasporto pubblico, licenziato da una Pubblica Amministrazione o da Azienda Partecipata;

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti in corso;

Ci sono anche altri requisiti premianti (non vincolanti, ma grazie ai quali potrai ottenere un punteggio più alto in graduatoria):

- laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento;

- residenza nella Regione Lazio da più di un anno;

- avere meno di 35 anni;

- conoscenza certificata della lingua inglese;

- possesso di una Carta del Conducente valida;

- stato di disoccupazione o inoccupazione.